В Одесском горсовете сказали, что делать с неиспользованными проездными билетами

Приобретённые проездные билеты на декабрь 2022 года будут продлены до 13 января 2023 года в связи с приостановкой работы электротранспорта с 6 по 18 декабря 2022 года в городе Одесса.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства горсовета.

Продление проездных билетов оформляется в кассах и административном здании КП «Одесгорэлектротранс» по адресам:

Старосенная площадь,

Куликово поле,

ул. Черноморского казачества,

ул. Водопроводная 1, каб. 16.

При продлении проездного билета обязательно его наличие.

Проездные билеты на 7, 10, 15 дней могут быть продлены только в декабре 2022 года со сроком действия до 31 декабря 2022 года.

Как сообщала Одесса News, с 20 декабря электротранспорт в Одессе будет выходить на свои обычные маршруты.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod