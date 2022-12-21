В Одесском горсовете сказали, что делать с неиспользованными проездными билетами

Приобретённые проездные билеты на декабрь 2022 года будут продлены до 13 января 2023 года в связи с приостановкой работы электротранспорта с 6 по 18 декабря 2022 года в городе Одесса.
Об этом сообщает Департамент городского хозяйства горсовета.
Продление проездных билетов оформляется в кассах и административном здании КП «Одесгорэлектротранс» по адресам:
- Старосенная площадь,
- Куликово поле,
- ул. Черноморского казачества,
- ул. Водопроводная 1, каб. 16.
При продлении проездного билета обязательно его наличие.
Проездные билеты на 7, 10, 15 дней могут быть продлены только в декабре 2022 года со сроком действия до 31 декабря 2022 года.
Как сообщала Одесса News, с 20 декабря электротранспорт в Одессе будет выходить на свои обычные маршруты.
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