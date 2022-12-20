20 декабря электротранспорт Одессы выходит на линии, света в домах будет больше

20 декабря электротранспорт в Одессе выйдет на линии, на свои обычные маршруты.

Об этом в Facebook сообщило КП «Одесгорэлектротранс».

Энергетическая компания «Одесские облсети» сообщила, что с 19 декабря действуют обновлённые графики стабилизационных отключений.

«Они учитывают текущую сложную ситуацию в энергосистеме после последних массовых обстрелов», — говорится в информации ДТЭК.

Ознакомиться с новым графиком можно здесь.

Как сообщала Одесса News, одесские энергетики связывают возникновение двух третей аварийных ситуаций с одновременным включением потребителями электроприборов и перегрузкой местных энергосетей.

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