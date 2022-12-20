Народный депутат и председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк попала в скандал с украинским военнослужащим Олегом Симорозом.

О деталях рассказывает издание Главком.

Отмечается, что нардеп ворвалась в госпиталь, где лечится боец Олег Симороз, чтобы выяснить отношения по поводу законопроекта о «реформировании сферы градостроительства», который ранее раскритиковал военный в Facebook.

Как прокомментировал произошедшее сам Симороз, «минуло три дня, но мне до сих пор сложно поверить, что глава правящей партии «слуг» ворвалась ко мне в военный госпиталь, чтобы выяснять отношения с военнослужащим, который оставил свои две ноги на Донбассе и находится в тяжёлом состоянии. Но это произошло! Сразу опровергну возможное «алиби» Елены Шуляк, что вроде бы – это не были выяснения отношений, а она просто вдруг решила меня навестить. Мою маму больше удивило даже не то, что председатель правящей партии не поинтересовалась тем, может ли нужна какая-то помощь (мы бы у таких людей помощь и так бы не брали), а что она даже не спросила о моём самочувствии и вообще имел ли я возможность с ней разговаривать в тот момент, когда она пришла. Пришла без разрешения или даже предупреждения меня или моих близких».

По его словам, нардеп хотела поговорить о сообщении, в котором военный критикует законопроект о «реформировании сферы градостроительства», автором которого является сама Шуляк.

«На воре шапка горит», — так выглядит этот случай, когда лоббистка строительной мафии прибегает в военный госпиталь выяснять отношения , после того, как моё сообщение о её антинародном законопроекте и договорённостях с ОПЗЖ широко разошлось в социальных сетях», – отметил военный.

Олег Симороз отметил, что Шуляк во время выяснения отношений даже пыталась обвинить его в том, что пост о её законопроекте написан под заказ.

«Она начала просто банально врать мне в глаза и пытаться сделать из меня дурака. Более того, она даже набралась наглости намекнуть, что я у кого-то взял деньги за своё резонансное сообщение о ней! Председатель правящей партии «слуг» наверняка думает, что пока в стране идёт война и внимание общества сосредоточено именно на войне, то за закрытыми дверями парламента можно спокойно, безнаказанно и кулуарно вместе с предателями из ОПЗЖ протягивать антинародные законы для своей личной выгоды», – добавил Симороз.

Сама Шуляк пока инцидент не комментирует.

Для справки. 13 декабря нардепы поддержали скандальный законопроект №5655 о реформе градостроительства без обсуждения и учёта замечаний разных сторон. По мнению противников законопроекта, это противоречило позиции общественных организаций, СМИ, Ассоциации городов Украины, подписавших совместное заявление. За законопроект нардепы отдали 228 голосов (минимальное количество для принятия – 226). При этом «Слуги народа» провели это решение благодаря Нестору Шуфричу и Александру Качному и других нардепов, избранных от ОПЗЖ.

Нардепы от ЕС, «Батькивщины» не поддержали проект о реформе градостроительства, а из фракции «Голос» только народный депутат Ярослав Железняк поддержал эту инициативу.

Критические замечания к законопроекту подало не только Движение «ЧЕСТНО», но и Главное юридическое управление Верховной Рады, которое подчеркнуло, что ряд положений неконституционны. Свои оговорки и предложения предоставили и другие организации. К нардепам с требованием не поддерживать проект обратились ведущие общественные организации и СМИ: Движение «ЧЕСТНО», Центр противодействия коррупции, DE JURE, Автомайдан, «Наши деньги», «Зеркало недели», «Главком», а также Ассоциация городов Украины.

14 декабря сообщалось, что петиция к Президенту с требованием ветировать законопроект 5655, автором которой стал Владислав Проценко, набрала более 25 тыс. голосов в рекордно сжатые сроки.

Как сообщала Одесса News, в июне 2022 года по инициативе Государственного бюро расследований возбуждено уголовное производство в отношении народного депутата Украины от партии «Слуга народа» Алексея Ковалёва за коллаборационную деятельность.

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