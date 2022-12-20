300-ый день войны Зеленский провёл в самой горячей точке — Бахмуте

Президент Украины Владимир Зеленский побывал с рабочей поездкой в Донецкой области, где встретился с украинскими военными, которые обороняют город Бахмут.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины.

Отмечается, что Глава государства посетил передовые позиции одной из механизированных бригад, личный состав которой противостоит врагу на подступах к городу. Президент заслушал доклад командира об оперативной обстановке, материально-техническом обеспечении и предложения по дальнейшим действиям.

«Пребывая в районе ведения боевых действий, Владимир Зеленский поблагодарил украинских воинов за мужество, стойкость и крепость, которые они демонстрируют, отражая атаки врага», — говорится в сообщении.

Президент Украины вручил военнослужащим государственные награды. Их получили воины механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых, танковых, артиллерийских и аэромобильных подразделений.

Глава государства и все присутствующие почтили минутой молчания память героев, которые навсегда остались на поле боя.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 18 декабря, провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Фото: ОПУ

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