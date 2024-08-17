Эксперт: Не стоит ожидать, что прорыв ВСУ на Курщине расшатает российское общество

Наступление ВСУ в Курской области стало серьёзным репутационным ударом для РФ и продемонстрировало, что Украина способна на успешную контратаку. Но не следует ожидать, что эта операция способна сильно расшатать российское общество.

Об этом в комментарии Укринформу в Гааге сказала эксперт Нидерландского института международных отношений Clingendael Юлия Солдатюк-Вестервельд.

“Для России это достаточно серьёзный репутационный удар, который Украина очень успешно уже провела, тем фактом, что удалось зайти так глубоко и так быстро на территорию России, взять пленных, которые потом понадобятся Украине в обмене военнопленными. Также для того, чтобы показать ещё раз всему миру, что, во-первых, Украина способна на успешную контратаку, а во-вторых, что Путин не придерживается своих угроз использования ядерного оружия”, — сказала она.

Эксперт также отметила, что Россия не была готова к такому повороту событий и не способна оперативно реагировать на ситуацию, которая сложилась в Курской области.

“Видимо, что военное руководство и политическое руководство РФ не может совсем сориентироваться, как реагировать и что они не в состоянии ответить сразу. Например, оперативно перебросить свои войска поближе к Курской области, а также, как правильно это объяснить и подать своему населению. Из-за того, что ситуация, которая происходит сейчас, она не вписывается в те нарративы, которые долгое время довольно успешно распространялись в Российской Федерации. О том, что есть успехи в их операциях на территории Украины, завоёванных территориях на Донбассе, и с мобилизацией военных, пополнением рядов Российской Федерации. То есть, все эти нарративы об успешности их операции в Украине они нивелируются этим наступлением, то есть продвижением ВСУ в России. Так что для России – это такое сложное поражение. В том плане, что это сложный челлендж для России, как всё это теперь вписать в нарративы, которые были до наступления ВСУ”, — сказала Солдатюк-Вестервельд.

В то же время, по её мнению, не стоит ожидать, что эта ситуация способна расшатать общество и ситуацию политически.

“В России общество иначе реагирует и относится к политическим событиям, а не как это происходит в Украине. То есть если смотреть на то, как в Украине, то украинское население очень привлечено, все следят за новостями в Украине и мире, тогда как в России — антиполитическое население. До этого времени российским властям удавалось как-то всё объяснять. Как будет происходить в этот раз, многое будет зависеть от дальнейшего наступления ВСУ и продвижения вглубь”, — сказала эксперт.

По её словам, не исключено, что Россия также может готовить мощный ответный удар.

“Но на это нужно определённое время. Будет ли для этого нужно России мобилизовать какое-то количество военных, или это будет в форме новых атак на украинские города или именно действий на фронте — увидим”, — добавила она.

Одесса News информировала, что, по данным Главкома ВСУ Александра Сырского, всего с начала военной операции в Курской области войска Украины продвинулись вглубь территории РФ на 35 км, взяли под контроль 82 населённых пункта на площади 1150 км².

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy