В России заявили о ракетной атаке судоремонтного завода в Севастополе

Министерство обороны России заявило об атаке крылатыми ракетами на судоремонтный завод им. Орджоникидзе во временно оккупированном Севастополе, в результате которого повреждены два корабля.

Об этом сообщает Telegram российского ведомства.

«Сегодня ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе по морю», — утверждают в Минобороны РФ.

Отмечается, что повреждения получили два находящихся в сухом доке на ремонте корабля — дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону» и большой десантный корабль «Минска». Они загорелись.

Б-237 «Ростов-на-Дону», спущен на воду в 2014 г., стоимость $300 млн

В то же время оккупационные «власти» Севастополя заявили, что пожар произошёл «на южной площадке «Севморзавода». Также сообщается о 26 пострадавших и 2-х погибших. Все — сотрудники завода.

Одесса News информировала, что вечером 7 сентября и ночью 8-го отмечались атаки дронами в некоторых регионах РФ.

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