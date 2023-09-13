СБУ задержала в Одессе российского информатора, который хотел «взломать» телефон военнослужащей ВСУ для разведданных.

Как сообщает в Facebook CБУ в Одесской области, контрразведчики задержали в Одессе сторонника рашизма, который искал выходы на российские спецслужбы, чтобы сливать им информацию об украинских защитниках.

«Сначала фигурант обратился к администратору одного из прокремлёвских Телеграмм-каналов, распространяющему данные о перемещении Сил обороны Украины. Чтобы получить развединформацию, одессит пытался «взломать» телефон своей знакомой – украинской военной, муж которой является комбатом-артиллеристом ВСУ на восточном фронте. По данным следствия, женщина приехала в Одессу из Краматорска, чтобы навестить своих близких, и временно остановилась у знакомых. Узнав, что она служит в ВСУ, фигурант ждал от спецслужб России «инструкцию» как взломать гаджет защитницы», — говорится в сообщении.

Однако, как отмечается, сотрудники СБУ своевременно разоблачили российского информатора и тем самым предотвратили его преступные намерения.

Кроме того, в ходе оперативных действий Служба безопасности получила информацию о причастности фигуранта к сбору разведданных о размещении систем ПВО в Одесской области. Для поиска геолокаций он регулярно объезжал область, выспрашивал соответствующие сведения у своих знакомых.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

Злоумышленник под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Мероприятия по разоблачению преступления проводили сотрудники СБУ в Одесской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Одесса News информировала, что в сентябре 2023 года в Одесской области пограничники разоблачили местного жителя – ветерана военной разведки, который оказался ярым сторонником страны-агрессора.

Фото: СБУ в Одесской области/Facebook

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