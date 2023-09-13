«Укрзалізниця» не смогла национализировать найденный у Медведчука «золотой вагон»

«Укрзалізниця» не смогла национализировать найденный у обвиняемого в госизмене бывшего народного депутата Виктора Медведчука «золотой вагон».

Об этом говорится в опубликованном 12 сентября ответе компании на запрос журналистов «Схем» (проект «Радіо Свобода»).

В УЗ выяснили, что вопросы национализации не относятся к их компетенции, поэтому вагон остался в распоряжении правоохранителей.

«Укрзалізниця» действительно сообщала о готовности задействовать указанный вагон для перевозки детей и послеоперационных больных. Однако следует отметить, что вопрос национализации, распоряжения, управления или передачи арестованного имущества, которым является вагон, находится вне компетенции АО «Укрзалізниця» и лежит в плоскости компетенций правоохранительных и судебных органов», – говорится в ответе.

В марте 2022 года журналисты «Слідства.Інфо» показывали «золотой» вагон-ресторан, подаренный Медведчуку его женой Оксаной Марченко. В тот же день в АО «Укрзалізниця» сообщила, что готова использовать его для социальных нужд во время войны.

«Сначала вагон потребует технического осмотра, который компания готова провести в сжатые сроки. Сейчас все салон-вагоны «Укрзалізниці» задействованы для эвакуации населения, в частности, маломобильных и детей, поэтому ещё один вагон не будет лишним», – написали тогда в УЗ.

22 июня суд арестовал вагон вместе с другим имуществом Медведчука.

Одесса News информировала, что в июле 2022 года правоохранители передали на нужды Вооружённых сил Украины вертолёт и самолёт, которыми пользовалась семья Виктора Медведчука.

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