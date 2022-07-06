Самолёт и вертолёт Медведчука передали ВСУ

Правоохранители передали на нужды Вооружённых сил Украины вертолёт и самолёт, которыми пользовалась семья народного депутата Украины Виктора Медведчука, подозреваемого в государственной измене.

Об этом Офис генерального прокурора сообщает в Теlegram.

«По ходатайству ОГП судом наложен арест на вертолёт и самолёт, которыми пользовалась семья народного депутата Украины, подозреваемого в госизмене. В настоящее время правоохранители изъяли это имущество и передали в пользование Вооружённым силам Украины», – говорится в сообщении.

Изъятие состоялось в рамках уголовного производства, открытого по фактам злоупотребления властью или служебным положением и завладения имуществом.

Отмечается, что ранее по ходатайству прокуроров был наложен арест на комплекс «Медвежья дубрава» и другие активы, конечным бенефициаром которых является супруга народного депутата Украины, подозреваемого в госизмене.

Как сообщала Одесса News, в начале мая по представлению Государственного бюро расследований суд наложил арест на корпоративные права и счета предприятий родственников народных депутатов Украины Виктора Медведчука и Тараса Козака. Также были проведены очередные обыски на объектах, связанных с семьями этих депутатов, в частности, в Киевской и Львовской областях.

В конце мая правоохранители объявили подозрение экс-председателю Воловецкой районной государственной администрации Закарпатской области в незаконном выделении земель супруге Медведчука – Оксане Марченко. На этих участках был построен комплекс «Медвежья дубрава».

Фото: Офис генпрокурора

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