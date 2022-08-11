Юг Украины: за сутки уничтожено 2 склада боеприпасов врага, 3 гаубицы, 41 военный

За прошедшие, 168-е по счёту с начала войны, сутки на юге Украины ВСУ нанесли 6 авиаударов по противнику, вследствие чего тот понёс потери в живой силе, вооружении и технике.

Об этом сообщил сегодня ночью в Facebook представитель ОК «Юг» ВСУ полковник Владислав Назаров в рапорте по итогам военной ситуации на юге Украины за прошедшие сутки.

По результатам работы авиации и ракетно-артиллерийских подразделений ВСУ уже известно, что в этот боевой день враг потерял 41 своего солдата, 3 гаубицы «Мста-Б», 7 единиц бронированной и автомобильной техники.

По словам полковника, «дважды обеспечена работа штурмовой авиации по опорному пункту и средоточию живой силы, вооружения и техники врага в Бериславском районе. Дважды бомбардировщики атаковали 2 склада боеприпасов и ещё один центр техники в Баштанском районе. Двумя вертолётами поражён опорный пункт и скопление живой силы, вооружения и техники вражеского войска. При попытке врага проводить воздушную разведку в Николаевском районе, беспилотный летательный аппарат «Элерон-3» был сбит зенитно-ракетным подразделением».

Отмечается также, что в районе Новокаменки ВСУ нанесли огневой удар по командному пункту 126-й отдельной бригады береговой охраны береговых войск ВМФ РФ, а у Красного Маяка нашими усилиями 49-я вражеская армия осталась без своего пункта управления. В Ищенке поражён командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы 76-й десантно-штурмовой дивизии, а в районе Барвинка – состав боеприпасов.

В целом, по определению представителя ОК «Юг», обстановка на южнобугском направлении стабильно напряжённая, но контролируемая ВСУ.

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 10.08.2022 г.

На главном фото: морпех «Громила» -пулемётчик Алексей в составе стрелкового отделения, в мирное время — учитель истории в школе села Великоплоское в Одесской области.

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ВМС ВСУ/Facebook. АРМIЯ INFORM

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