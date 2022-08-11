Проблема с грузом украинского зерна, от которого отказались в Ливане, разрешилась

Судно Razoni с украинской кукурузой на борту, от которой отказался покупатель в Ливане, пришвартовалось в порту Мерсин (Турция).

Об этом 10 августа на брифинге в формате видеосвязи, который транслировался в Facebook медиацентра «Украина», сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ.

«Наконец, это судно пришвартовалось в порту Мерсин в Турции, и это означает, что все, скажем так, проблемы вокруг этого судна уже исчезли», – сказал дипломат.

По словам Осташа, ажиотаж вокруг прибытия сухогруза в порт Триполи в Ливане был не привычен – событие освещали около 50 медиа, но судно так и не зашло в порт 7 августа.

Покупатель в Ливане отказался от украинского зерна, находящегося на борту Razoni – первого сухогруза, проход которого через Чёрное море стал возможен после подписания договора с участием Украины, России, Турции и ООН о безопасном коридоре.

Причиной этому стала якобы задержка сроков доставки (более пяти месяцев), рассказали 8 августа в посольстве Украины в Бейруте.

Согласно данным сервиса MarineTraffic, порт Мерсин указан пунктом назначения судна Razoni.

Как сообщала Одесса News, о выходе первого корабля по т.н. зерновому корридору сообщил 1 августа Президент Украины Владимир Зеленский. Cудно под флагом Сьерра-Леоне прибыло в Стамбульский пролив (Босфор) вечером 2 августа. На следующий день сухогруз с около 27 тыс. тонн кукурузы на борту прошёл досмотр и получил разрешение пройти через Босфор в пункт назначения – порт Триполи в Ливане.

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