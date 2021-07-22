В одесском яхт-клубе «Отрада» открыли новый арт-объект

Новая достопримечательность символизирует бесстрашие моряков парусного флота. Её создали к 146-летию яхт-клуба.

Как передаёт наш фотокор, на изготовление якоря ушло 70 часов. Его оригинал весил около 700 килограммов, а установленная реконструкция – 200. Однако, масштаб 1:1.



Арт-объект создан по подобию якоря судна «Змеиный Патрокл» IV века до н.э. Материал веретена и рогов — из дерева. Шток свинцовый с обшивкой.

Останки судна обнаружили в 2011 году у берегов острова Змеиный в Чёрном море. Корабль датируется 400 годом до нашей эры. На его борту находились три тысячи амфор с вином и оливковым маслом. Судно потерпело кораблекрушение и затонуло у берегов нынешнего острова Змеиный. Рядом с судном под слоем песка были найдены хорошо сохранившиеся фрагменты якоря, в соответствии с которыми и выполнена реконструкция.

Как сообщала Одесса News, участники археологических раскопок, ведущие поиски фундамента стен крепости Хаджибей, продолжают исследования возле памятника Дюку де Ришелье в Одессе.

Фото: Одесса News/Александр Александров

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