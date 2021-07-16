Возле памятника Дюку де Ришелье в Одессе продолжаются археологические раскопки

Участники археологических раскопок, ведущие поиски фундамента стен крепости Хаджибей, продолжают исследования возле памятника Дюку де Ришелье в Одессе.

Фоторепортаж с места раскопок сделал корреспондент Одесса News.

На сегодняшний день остатков крепостных каменных фундаментов не выявили, но нашли в культурном слое артефакты османского периода и ранней Одессы, в частности, осколки керамических изделий.



Раскопки ведутся специалистами Института археологии Украины и Южноукраинского национального педагогического университета, а также студентами и волонтёрами.

Ненужный, отсортированный мусор культурного слоя оперативно вывозится за пределы археологической площадки.



Раскопки археологов продолжаются.

Как сообщала Одесса News, раскопки археологов ведутся под руководством доктора исторических наук Светланы Ивановой.

Фото: Одесса News/Александр Александров

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