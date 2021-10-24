В 60 километрах от Одессы археологи раскопали курган: что нашли

Одесский археологический музей второй год подряд совместно с Германским археологическим институтом изучает древние курганы на юге Украины.

Как сообщает «Думская», на прошедшей неделе завершила работу очередная полевая экспедиция, работавшая в районе села Курисово Березовского района Одесской области.

Специалисты музея и студенты из двух университетов — педагогического и Мечникова — раскопали один из двух курганов, расположенных прямо посреди пахотного поля.

«За две недели работы они обнаружили на метровой глубине три погребения предположительно эпохи энеолита (медно-каменного века) и ранней бронзы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что погребальный инвентарь довольно беден: кремневый наконечник стрелы и глиняный сосуд. Однако даже это позволило датировать комплекс — примерно пять тысяч лет.

По словам руководителя экспедиции, директора Одесского археологического музея, доктора исторических наук Игоря Бруяко, древнюю усыпальницу окружал кромлех (несколько поставленных вертикально в землю продолговатых камней, как Стоунхендж).

«Курган небольшой, диаметром всего 30 метров. На глубине чуть больше метра нашли тела трёх скотоводов, которые, скорее всего, были захоронены первыми. Иными словами, курган был насыпан специально для них», — сделал вывод Бруяко.

Найденные артефакты отправлены на дальнейшее исследование в Одесский археологический музей.

«Для специалистов раннего бронзового века здесь есть над чем поработать, — отметил Бруяко.

По всей видимости, курган насыпали представители так называемой ямной культурно-исторической общности, существовавшей в IV-III тыс. до новой эры. Многие специалисты связывают её с предками большей части населения современной Европы. Считается, что именно ямники были первыми коневодами планеты. Миграция этих людей на запад привела к упадку, а потом и исчезновению культуры трипольцев. Археологи полагают, что этот процесс сопровождался кровавыми войнами.

Одесса News рассказывала о находках во время раскопок в августе 2021 года в 11 метрах от памятника Дюку в Одессе.

Фото: Думская, УСИ

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