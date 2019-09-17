Башня Аккерманской крепости под угрозой разрушения

Известный историк Андрей Красножон, исследователь Аккерманской крепости в Одесской области, заявляет, что воротная башня крепости под угрозой разрушения.

Необходимо безотлагательно устранить угрозу дальнейшего разрушения башни, пишет историк на своей странице в Facebook.

«В Аккерманской крепости появилась новая угроза разрушений. На этот раз — воротная башня № 22, соединяющая прибрежный Торговый двор с Гражданским. В частности, в последние месяцы заметно расширилась дыра в верхней части кладки стены, которая формирует створ для спусковой решётки этой древней постройки. Расширилась, вероятно, за счёт проседания стены и вывала камней по контуру. Не выдержав давления, треснула 560-летняя деревянная подпорная балка, на которой эта кладка держится (теперь уже на честном слове)», — предостерегает Красножон.

По словам историка, «эта башня уникальна. Прежде всего частично сохранилась (пока ещё) система подъёма решётки (советские реставраторы даже установили здесь её стальной муляж). Построили башню №22 еще в 1450-х годах. Она одна из старейших в крепости, и из-за расположения была разрушена во время штурма султаном Баязидом в 1484 году. Создана башня во времена наивысшего расцвета средневекового Белгорода на Днестре и максимального расширения крепости».

В архитектурном смысле, акцентирует исследователь, башня служит эталоном для исследования и датировки других сооружений крепости. Она упоминается в турецких источниках 1570-х годов в связи с согласованием доступа граждан в старейшую в Аккермане турецкую баню возле её стен в Торговом дворе в период Рамадана. Именно эта баня описана знаменитым Эвлией Челеби, который, наверное, проходил через эти ворота в XVII веке».

Кроме того, отмечает Красножон, «башня оснащена специальным квадратным отверстием в своде (заложенном плитой в настоящее время) для обстрела противника (в случае прорыва) сверху. Но самым примечательным элементом конструкции башни является та самая деревянная балка, которая сегодня едва держит стены, требуя срочного дополнительного укрепления. Она представляет собой бывший шпангоут средневекового судна, который пошёл в дело при строительстве крепости».

Теперь этот образец старины оказался под угрозой исчезновения, считает исследователь крепости, «в результате профанского отношения бизнес-администрации коммунального предприятия «Крепость» (в коммерческой эксплуатации которой крепость находится) для выполнения основной функции, ради которого КП создавалось облсоветом — регулярного историко-архитектурного мониторинга состояния этой древней достопримечательности национального и международного значения».

Как сообщала Одесса News, облгосадминистрацией на выполнение реставрационных работ из резервного фонда бюджета Одесской области предусмотрены 21,5 миллиона гривен. Однако пока перевод необходимых средств на ремонтные работы задерживается.

В августе Постоянное представительство Украины при ЮНЕСКО в Париже подало заявку на включение средневековой Белгород-Днестровской (Аккерманской) крепости в Предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Учёные считают, что эта крепость соответствует по меньшей мере трём критериям ЮНЕСКО: объект отражает важность взаимосвязи человеческих ценностей и развития градостроительства. Памятник является архитектурным ансамблем, иллюстрирующим важные этапы в истории человечества, а также связан с событиями и традициями.

Кстати. Средневековая крепость превосходит своими размерами все подобные фортификационные сооружения Украины. Периметр её стен составляет 2,5 километра, общая площадь — более 9 гектаров. Толщина стен колеблется от 1,5 до 5 метров, а высота стен и башен — от 5 до 15 метров. С севера крепостные стены почти вплотную подступают к Днестровскому лиману. С остальных трёх сторон крепость окружает ров, современная глубина которого достигает 13-14 метров.

Фото: Facebook