Рыли окопы-нашли артефакты: одесские бойцы передали в музей античные амфоры

В Одессе бойцы территориальной обороны при проведении фортификационных работ нашли античные амфоры.

Об этом 126-я отдельная бригада территориальной обороны города Одесса сообщает на своей странице в Facebook.

«В одном из структурных подразделений бригады при проведении фортификационных работ военнослужащими были найдены древние амфоры, датированные примерно 4-5 веком до н.э.», — говорится в сообщении.

Решением командира 126-й обр ТрО древние артефакты переданы сотрудникам Одесского археологического музея НАН Украины, которые пообещали добавить их в свою коллекцию.

Как сообщала Одесса News, военными РФ похищены национальные ценности Украины из музея в захваченном Мелитополе, в частности, коллекция скифского золота.

Фото: 126 бригада/Facebook

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