У Макрона после 1,5-часового разговора с Путиным плохие новости

В Елисейском дворце говорят, что президент России Владимир Путин отказывается от «компромиссов» и хочет взять под контроль всю Украину.

Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на офис президента Франции, после почти полуторачасового телефонного разговора президента Эмманюэля Макрона с Путиным, пишет Укринформ.

В частности, отмечается, что Макрон «пессимистичен» после переговоров с Путиным.

“Президент Франции после телефонного разговора с Владимиром Путиным считает, что в Украине самое худшее впереди: последний выразил «большую решительность» продолжать наступление, целью которого является «взять под контроль» целую страну», — отмечается в сообщении.

Путин сказал Макрону, что операция российской армии развивается «по плану», предусмотренному Москвой, и что она будет «хуже», если украинцы не согласятся на выдвинутые им условия.

Путин также подтвердил, что намерен провести «денацификацию» Украины, о чём он заявлял с начала войны.

«Интуиция президента (Макрона) подсказывает, что самое худшее впереди, учитывая, что президент Путин сказал ему», – цитирует издание Елисейский дворец.

«Российские амбиции – захватить всю Украину. Военные цели Владимира Путина не изменились», — сообщил источник.

Сам Макрон написал в своём Тwitter: “Я говорил сегодня утром с президентом Путиным. На данный момент он отказывается прекратить свои атаки на Украину”, — написал Макрон.

При этом он отметил «абсолютную необходимость» поддерживать диалог, чтобы избежать человеческих трагедий.

“Буду продолжать свои усилия и контакты. Мы должны избегать худшего”, — подчеркнул французский президент.

Кстати. Президент США Джо Байден не планирует каких-либо встреч или даже телефонных переговоров с Путиным, несмотря на то, что Соединенные Штаты продолжают считать дипломатию инструментом для урегулирования кризиса. Как заявила в четверг во время брифинга в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, «мы никогда не будем отказываться от дипломатии как опции, но опять же сегодня – не тот момент для этого (контактов президентов США и России, – ред.)».

Как сообщала Одесса News, украинская делегация не достигла в переговорах с российской делегацией 3 марта в Беловежской пуще тех результатов, на которые рассчитывала.

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