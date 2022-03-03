Украина не достигла в переговорах с РФ результатов, на которые рассчитывала

Украинская делегация не достигла в переговорах с российской делегацией тех результатов, на которые рассчитывала.

Об этом советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сообщил на брифинге.

«Только что завершился второй раунд переговоров между российской и украинской сторонами. К огромному сожалению, мы не получили тех результатов, на которые рассчитывали», – констатировал он.

В то же время Подоляк рассказал, что достаточно подробно обсуждался гуманитарный аспект, потому что во многих городах «драматическая ситуация» с возможностью эвакуации, а также с продуктами питания и медикаментами.

Ссылаясь на официальное решение, советник руководителя ОПУ уточнил, что стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточённых боёв с возможностью временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация в секторах, где она проводится.

«То есть, не везде, а только в тех местах, где будут гуманитарные коридоры, возможно будет прекращения огня. На время проведения эвакуации. С этой целью в самое ближайшее время будут организованы специальные каналы связи и взаимодействия, будут сформированы соответственные логистические процедуры», – объяснил Подоляк.

Он также добавил, что делегации договорились продолжить работу в третьем раунде переговоров в максимально ближайшие сроки.

Как сообщала Одесса News, 28 февраля украинская и российская делегации провели первый раунд переговоров в Беларуси и поехали в свои столицы для консультаций по поводу дальнейших решений. Как отмечал Подоляк, переговоры между делегациями были тяжёлыми, но без каких-либо обязательных ультиматумов.

В составе украинской делегации – глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, министр обороны Алексей Резников, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий.

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