Пожар на Запорожской АЭС: Зеленский срочно обратился к лидерам западных стран

3 марта российские захватчики обстреляли Энергодар и смогли проникнуть в город. Ночью 4 марта власти города заявили, что оккупанты обстреливают станцию и что там начался пожар. Позднее стало известно, что россияне попали в первый энергоблок.

Под утро на АЭС сообщили, что боевые действия возле станции прекратились, уровень радиационного фона находится в пределах нормы. Эту же информацию регулятор передал Международному агентству по атомной энергии. Украина сообщила МАГАТЭ, что пожар на АЭС не затронул основное оборудование, «персонал станции принимает меры по ликвидации последствий», рассказали в организации.

«Энергоатом» обратился к мировому сообществу и предупредил, что обстрелы энергоблоков Запорожской АЭС из тяжёлого оружия – это «строгое нарушение ядерной и радиационной безопасности крупнейшего в Европе ядерного объекта, что может привести к тяжёлым и трагическим последствиям для всего мира».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что взрыв Запорожской АЭС вызовет трагедию в 10 раз большую, чем последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Россияне должны немедленно прекратить огонь и установить зону безопасности, подчеркнул министр.

Президент Украины Владимир Зеленский записал экстренное видеообращение, в котором призвал мир «проснуться» и отреагировать на действия России.

«Ни одна страна, кроме России, никогда не обстреливала атомные энергоблоки. Впервые в нашей истории, в истории человечества государство-террорист прибегло и к ядерному террору, – заявил президент. – Украина – это 15 атомных блоков. Если будет взрыв, это конец всем, конец Европе. Это эвакуация Европы. Только немедленные действия Европы могут остановить российские войска».

В течение нескольких часов российские военные не пропускали пожарных на горящую станцию.

Пожар в 6.20 потушили украинские спасатели. Локализовать пожар на площади 2 тыс. м² удалось в 5.55.

Об этом 4 марта проинформировала в Facebook Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

«В 6.20 пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС в городе Энергодар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Для справки. Запорожская АЭС расположена на берегу Каховского водохранилища. Ежегодно станция, имеющая шесть энергоблоков, генерирует пятую часть общегодового производства электроэнергии в Украине. Это вторая АЭС в Украине, которую атакуют российские оккупанты. 24 февраля, в первый день вторжения, они захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал.

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