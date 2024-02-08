В бою за Украину погиб воин из Одесской области Виталий Лукашенко, светлая память

На фронте 8 ноября 2023 года погиб защитник из Одесской области Виталий Лукашенко.

Об этом сообщал в Facebook Беляевский городской совет.

29-летний житель Беляевки Виталий Лукашенко погиб во время миномётных обстрелов в селе Диброво Луганской области. Он получил тяжёлое ранение, несовместимое с жизнью.

Воин родился в селе Троицкое, а создав семью, проживал в Беляевке и имел здесь много знакомых и друзей. До войны работал строителем. Жена военного Юлия рассказывает, что мобилизовали Виталия в марте 2023 года. Перед отправкой на фронт он месяц проходил обучение, а затем отправился на Донецкое направление. Служил защитник в составе 63-й отдельной механизированной бригады. Был солдатом-наводчиком.

У Виталия остались жена и маленький сын.

Попрощались с воином 14 ноября в родном селе Троицкое Яськовской громады.

Одесса News сообщала о гибели на фронте в ноябре 2023 года жителя села Новосёловка Великомихайловской громады Раздельнянского района Одесской области Ивана Генчева.

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Фото: Беляевский горсовет/Facebook

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