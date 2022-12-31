Президент Зеленский провёл 45-е заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 30 декабря, провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего относительно оперативной ситуации на фронте, усовершенствования ПВО и восстановления энергетической системы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

«Были заслушаны доклады относительно оперативной ситуации на фронте и возможных действий врага в ближайшей перспективе. Участники заседания акцентировали внимание на обеспечении подразделений сил обороны на самых горячих участках вооружением и другими средствами», – говорится в сообщении.

В своём вечернем видеообращении Владимир Зеленский сказал:

«Провёл очередное заседание Ставки – уже 45-е за этот год. Ключевое – Донетчина, Луганщина – наш Донбасс, где продолжаются самые жёсткие бои. Бахмут, Соледар, Кременная… В общем, держим позиции. Есть и такие участки фронта, где понемногу продвигаемся. И я благодарю всех наших бойцов, которые это обеспечивают. Вы настоящие герои!»

Как отметил Президент, «обсудили ситуацию на юге, на нашей границе, поставку оружия, дальнейшее усиление ПВО. В этом году мы не только сохранили нашу противовоздушную оборону – мы её сделали сильнее, чем когда-либо. Но в новом году украинское ПВО станет ещё сильнее, ещё результативнее. Украинская ПВО может стать самой мощной в Европе, и это будет гарантией безопасности не только для нашего государства, но и всего континента».

Также были рассмотрены вопросы усовершенствования противовоздушной обороны Украины, в частности, для защиты объектов критической инфраструктуры.

Отдельно члены Ставки заслушали информацию о восстановлении энергетической системы Украины после недавних вражеских ракетных атак.

Зеленский также проинформировал, что «обсудили ещё после Ставки – на отдельном совещании – состояние в энергетике, к чему мы готовимся. У нас есть чёткая стратегия обеспечения генерации и поставки электричества. Чтобы её реализовать, нужно время. Нужно много усилий. Но это будет. Будет обязательно. Это одна из главных задач на следующий год, и я не сомневаюсь, что мы её выполним».

По данным ОПК, в заседании приняли участие министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, председатель Службы внешней разведки Александр Литвиненко, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений, секретарь СНБО Алексей Данилов, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

К заседанию Ставки также присоединились министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства, в. и.о. председателя СБУ Василий Малюк и другие главы силовых ведомств и правоохранительных органов.

Как сообщала Одесса News, предыдущее заседание Ставки Верховного Главнокомандующего Президент Украины провёл 27 декабря.

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