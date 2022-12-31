На сцене Одесского Дома клоунов покажут яркую программу, как Гринч украл Рождество

8 января на сцене Одесского Дома клоунов пройдёт самая яркая и незабываемая новогодняя интерактивная программа для всей семьи с участием аниматоров из мультфильма «Как Гринч похитил Рождество».

Всем известна добрая классическая Рождественская история о Гринче — зелёном и угрюмом отшельнике, который не любит Рождество. Он живёт в пещере на высокой горе, а компанию ему составляет единственный друг — пёс по кличке Макс.

В программе, предлагаемой одесситам, — новые приключения вредного Гринча. В этот раз он отправился в путешествие и «не нарочно» сломал главные Рождественские часы — под угрозой оказались и праздник, и существование самого Гринча! Вот этого Гринч уж точно не может допустить.

Хотите узнать, справится ли Гринч с этой задачей? А, возможно, вы желаете стать непосредственными участниками этой истории и лично помочь зелёному ворчуну восстановить ход праздничного времени? Уникальный формат спектакля позволит маленьким зрителям влиять на развитие событий!

Вас ждёт незабываемая программа, любимые герои, яркие костюмы.

На входе детей будут встречать Санта Клаус, Эльфы.

Дети и их родители смогут вместе со сказочными героями сделать самостоятельно поделки перед началом спектакля.

После спектакля будет возможность сделать фотографию со всеми сказочными героями.

Открыта предварительная продажа билетов стоимостью от 275 гривен.

Начало в 11.00.

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