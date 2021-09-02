С Днём рождения, Одесса!

2 сентября Одесса отметит 227-ю годовщину со дня основания города.

Праздничные мероприятия в этот день начнутся с традиционного возложения Почётными гражданами города цветов к памятникам И.М. Дерибасу, Г.Г. Маразли, Атаману Головатому, М.С. Воронцову, Основателям Одессы, Дюку де Ришелье.

В 10 утра на Думской площади состоится торжественная церемония поднятия флага города.

На Приморский бульвар переместится ряд следующих мероприятий — выставка одесских инсталляций, фестиваль декоративно-прикладного искусства с выставкой работ и мастер-классами победителей городского конкурса «Звёздная юность Одессы».

В 11 часов на Памятном знаке городов-побратимов и городов-партнёров Одессы появится новая табличка — кенийского города Момбаса, а в 12 часов — торжественное открытие новых имён на Аллее Звёзд Одессы.

Широко распахнёт свои двери в этот день Всемирный клуб одесситов, который с 12 часов до 18 вечера приглашает на День открытых дверей. Гостям представят выставку фотографий Юрия Бойко ко Дню рождения Одессы, выставку гобеленов Эсфири Серапионовой «Над горизонтом», свежий выпуск альманаха «Дерибасовская – Ришельевская», а в 14:00 можно посетить презентацию газеты «Всемирные одесские новости», вышедшую ко Дню рождения города.

Маленьких детишек с их родителями с 12 часов ждут в Одесском зоопарке.

Вечером, в 19 часов на Потёмкинской лестнице — гала-концерт, после которого небо Одессы раскрасит праздничный фейерверк.

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod