В Одессе пройдёт благотворительная Ханукальная ярмарка

5 декабря в одесском парке им. Шевченко развернётся благотворительная Ханукальная ярмарка «Food Bazar».

Ярмарка стартует в 15:00 возле парковой «Ракушки». Здесь будут выступать музыкальные коллективы «Коммуна люкс» и «Лик band”, организуют фуд-корты с горячими блюдами, напитками и сладостями. Здесь же можно будет прикупить хендмейд. Для детей готовят специальные программы с аниматорами, мастер-классами и розыгрышами.

Основная цель ярмарки – собрать продуктовые наборы для нуждающихся людей. Поэтому входом на ярмарку будет «продуктовая корзина» — достаточно будет принести с собой фрукты, овощи, каши, консервы и отдать их волонтёру. Эти продукты организаторы собираются собрать в наборы и раздать пожилым, одиноким, нуждающимся, малоимущим семьям и людям с ограниченными возможностями.

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