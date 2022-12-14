ВСУ за прошедшие сутки продолжали поражать живую силу и технику врага

Сегодня начался двести девяносто четвёртый день героического сопротивления украинского народа российскому военному широкомасштабному вторжению.

За прошедшие сутки, согласно информации Генштаба ВСУ, подразделения Сил обороны Украины отбивали атаки российских захватчиков в районах населённых пунктов Гряникивка Харьковской области; Новоселивское, Червонопопивка, Серебрянское, Белогоровка в Луганской области; Белогоровка, Соледар, Бахмутск, Бахмут, Курдюмовка, Невельск, Марьинка, Победа и Новомихайловка в Донецкой области.

В связи со значительным количеством раненых захватчиков так называемым «указом» оккупационной власти на нужды военных передаются больница No15 в населённом пункте Юбилейное Луганской области и больница No3 в г. Луганске.

Генштаб подтвердил, что в ночь с 12 на 13 декабря в районе населённого пункта Новоайдар Луганской области погибли более 15 военнослужащих ВС РФ. В Запорожской области враг потерял до 100 раненых оккупантов, уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления и 4 района концентрации личного состава противника.

Как сообщала Одесса News, Россия не рассматривает возможность вывода войск из Украины до конца 2022 года.

На главном фото: Ярослав (псевдо «Бизон») — командир расчёта противотанкового ракетного комплекса «Стугна» в 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода. С начала полномасштабного вторжения он вместе с двумя своими побратимами уничтожили около 10 единиц техники захватчиков на Юге. Ярослав со своими ребятами — одни из тех, чьими усилиями сдерживался напор армии России на этом направлении весной 2022-го, а впоследствии происходило контрнаступление, в результате которого удалось освободить от оккупантов Правобережье Херсонщины.

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг» ВСУ/Facebook

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