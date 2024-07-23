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Враг не прекращает тактику точечных ударов по Одессе

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Днём 22 июля враг снова нанёс ракетный удар по Одесской области, не прекращая тактику точечных ударов.

И снова его цель – гражданские объекты, — сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

«В этот раз, к счастью, обошлось без жертв. В результате удара частично разрушен фасад административного здания частного предприятия и складские помещения, а также повреждены гражданские автомобили», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что над Одесской областью 18 июля сбили вражескую ракету «Искандер».

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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