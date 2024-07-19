Над Одесской областью 18 июля сбили «Искандер»

Ракету «Искандер», которая вечером 18 июля атаковала Одесскую область, уничтожили украинские защитники.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

«Знаковое событие. Несколько предыдущих ракет били по нашей портовой инфраструктуре», — заявил он.

Одесса News информировала, что дроны СБУ ночью 18 июля атаковали российскую базу береговой охраны на озере Донузлав в Крыму. Атака была комбинированной – задействовали морские и воздушные дроны.

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