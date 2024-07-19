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Байден не мог вспомнить имя главы Пентагона, назвав его «чернокожим мужчиной»

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Президент США Джо Байден, похоже, не смог вспомнить имени и фамилии министра обороны Ллойда Остина и назвал его «чернокожим мужчиной».

Это произошло во время интервью главы Белого дома телеканалу BET (вещает преимущественно на афроамериканскую аудиторию), опубликованном 18 июля в YouTube, пишет издание ГОРДОН.

В ходе беседы Байден сказал журналисту, что он подвергся резкой критике за назначение чернокожих людей, таких как Остин, на высокопоставленные госдолжности.

«Главное – относиться к людям с достоинством, – подчеркнул Байден. – Например, посмотрите, с какой критикой я сталкиваюсь из-за того, что назначил на пост министра обороны того чернокожего мужчину».

После этого Байден упомянул судью Верховного суда Кетанджи Браун Джексон – тоже темнокожую.

«Я имею в виду, из-за людей, которых я назвал. Речь идёт о том, чтобы дать понять, что американская история – это история чернокожих. История чернокожих – это американская история, и она строится ими. Вот почему мы сильны», – указал президент США.

Байдена призывают сняться с президентской гонки, в частности, из-за его возраста и состояния здоровья. Некоторые высокопоставленные представители Демократической партии США считают, что уже в эти выходные действующий президент Америки Джо Байден может объявить о выходе из президентской гонки. Об этом 18 июля со ссылкой на источники в окружении Байдена сообщило издание Axios.

Одесса News информировала, что Джо Байден после заседания совета Украина – НАТО в Вашингтоне 11 июля по ошибке назвал главу Украинского государства Владимира Зеленского «президентом Путиным».

17 июля у президента США обнаружили коронавирусную инфекцию.

Очередные президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года.

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