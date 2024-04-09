Голливудская актриса Барбра Стрейзанд призвала американцев поддержать Украину

Голливудская актриса и певица Барбра Стрейзанд призвала американцев поддержать Украину в борьбе против российских оккупантов.

8 апреля разместила на своей странице в Instagram обращение к американцам.

«Соединённые Штаты должны поддержать другие нации, чьи демократии подвергаются атакам авторитарных режимов. Украинское сопротивление российскому вторжению вдохновляет мир. Выражаю вам наилучшие пожелания. Берегите себя, Барбра», – сказала она.

Своё обращение актриса проиллюстрировала изображением украинского флага.

«Я не смогла присоединиться к ним, но записала своё сообщение. Я поддерживаю Украину в их борьбе с российским вторжением и призываю свою страну оказать всю необходимую помощь», – добавила знаменитость в комментарии к своему обращению.

Одесса News информировала, что американская певица Барбра Стрейзанд в декабре 2023 года передала Украине четвёртый реанимобиль.

Одесса News также информировала, что в мае Стрейзанд сфотографировалась с вышиванкой в руках. Актриса после полномасштабного вторжения РФ в Украину осудила российскую агрессию. «Мои бабушка и дедушка по отцовской линии эмигрировали из Украины, и моё сердце разрывается за мужественных людей, сражающихся с этим российским вторжением. Путинская пропаганда о «денацификации» – самая большая ложь этого века», – написала тогда она.

С осени 2022 года Стрейзанд является послом United24 – глобальной инициативы для поддержки Украины, в том числе для сбора средств на помощь украинской армии, гражданским и восстановление украинских городов.

Барбра Стрейзанд родилась 24 апреля 1942 года в Нью-Йорке. Она – обладательница двух «Оскаров», премий «Эмми», «Грэмми», «Золотой глобус».

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy