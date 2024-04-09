Глава МИД Британии обсудил с Трампом поддержку Украины

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон встретился с экс-президентом США, республиканцем Дональдом Трампом, чтобы обсудить вопросы поддержки Украины.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что Кэмерон надеялся убедить Трампа не препятствовать выделению нового пакета помощи Украине, который задерживается в Конгрессе частично по его указанию, и что США рискуют безопасностью Запада, задерживая этот пакет.

Перед поездкой Кэмерон заявил, что «успех Украины и поражение Путина жизненно важны для американской и европейской безопасности».

В МИД Британии подтвердили факт встречи, назвав её «продуктивной». Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что для министров «стандартная практика встречаться с оппозиционными кандидатами в рамках их международной деятельности».

В Вашингтоне глава британского МИД должен также провести переговоры с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Они обсудят будущее НАТО, Китай и возможное прекращение огня в Газе.

Однако ключевая цель Кэмерона – изменить мнение республиканцев в Конгрессе относительно актуальности угрозы, которую представляет Россия для интересов США.

Кэмерон также должен провести переговоры с законодателями, включая лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла, и надеется встретиться со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном.

Как сообщала Одесса News, 16 ноября 2023 года глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон посетил Одессу.

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