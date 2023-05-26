Барбра Стрейзанд снялась с уникальной вышиванкой

Американская актриса и певица, лауреат премий «Оскар», «Эмми», «Грэмми», «Тони», «Золотой глобус» Барбра Стрейзанд 24 мая разместила в Facebook фото, на котором запечатлена с вышиванкой в руках.

Отмечается, что актриса получила её в подарок от фандрайзинговой платформы United24.

«На этой вышиванке можно увидеть узоры Тернопольской области в Украине, откуда родом мои бабушка и дедушка по отцовской линии», – написала звезда.

Стрейзанд отметила, что эта вышиванка создана всего в двух экземплярах и вторая будет разыграна, а вырученные средства пойдут на восстановление школы в селе Бузовая Киевской области, разрушенной российскими оккупантами.

Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо задонатить $24 на счета United24. К сбору средств можно присоединиться по ссылке, размещенной на сайте United24.

Кстати, Стрейзанд после полномасштабного вторжения РФ в Украину осудила российскую агрессию. «Мои бабушка и дедушка по отцовской линии эмигрировали из Украины, и моё сердце разрывается за мужественных людей, сражающихся с этим российским вторжением. Путинская пропаганда о «денацификации» – самая большая ложь этого века», – написала тогда она.

С осени 2022 года Стрейзанд является послом United24 – глобальной инициативы для поддержки Украины, в том числе для сбора средств на помощь украинской армии, гражданским и восстановление украинских городов. Деньги поступают на счета Национального банка Украины, потом их направляют профильным министерствам.

О запуске глобальной платформы United24 президент Владимир Зеленский объявил 5 мая 2022 года. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований.

Как сообщала Одесса News, Благотворительный фонд британского певца Элтона Джона Еlton John AIDS Foundation перевёл в поддержку Украины через United24 $125 тыс.

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