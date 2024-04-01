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  3. Фонд Говарда Баффета передал спасателям Одесской области 4 пожарных автоцистерны

Фонд Говарда Баффета передал спасателям Одесской области 4 пожарных автоцистерны

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Благотворительный фонд Говарда Баффета (The Howard G. Buffett Foundation) передал спасателям Одесской области 4 пожарных автоцистерны повышенной проходимости.

Об этом в Теlegram проинформировала пресс-служба Министерства внутренних дел.

«Одесские спасатели получили 4 пожарных автоцистерны повышенной проходимости от благотворительного фонда Говарда Баффета. Техника необходима для быстрого и оперативного реагирования на пожары и происшествия», — говорится в сообщении.

В МВД отметили, что автомобили будут распределены между пожарными подразделениями.

Одесса News информировала, что в ноябре 2023 года Благотворительный Фонд Говарда Баффета в очередной раз передал одесским спасателям технику — автомобиль, который может в себя вместить 12 тонн воды.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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