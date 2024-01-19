Ночью в Одессе вспыхнул пожар в доме на ул. Бернардацци

Ночью 19 января на линию «101» поступило сообщение о пожаре на одесской улице Бернардацци.

Об этом в Facebook сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что по прибытию на место вызова пожарно-спасательных подразделений было установлено возгорание крыши одноэтажного частного дома.

«Менее чем через час пожар был полностью ликвидирован. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Погибших и травмированных нет», — проинформировали спасатели.

Также отмечается, что от ГСЧС были привлечены 3 единицы спецтехники и 13 пожарных.

Одесса News информировала, что 15-16 января 2024 года в Одессе и Белгород-Днестровском районе Одесской области произошли два пожара со смертельным исходом.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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