В Измаиле пожар, погибла женщина

27 марта в частном доме в Измаиле во время пожара погибла женщина.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

«27 марта в 7:21 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме в г. Измаил, ул. Менделеева. По прибытию на место вызова спасателей установлено, что горит одноэтажный частный дом. Пожарные локализовали пожар в 07:34 и ликвидировали в 07:58 на площади 25 м.кв.», — говорится в сообщении.

Однако, загасив пламя, пожарники увидели тело женщины. Как оказалось, оно принадлежало погибшей хозяйке дома 1955 г.р.

Отмечается, что причиной пожара могла быть неосторожность при курении.

Пожар тушили 9 спасателей.

Как сообщала Одесса News, в январе-марте этого года в Одесской области пожары унесли жизни 26 жителей — в сёлах Ананьев Ананьевского, Малая Васильевка Любашёвского, Грабово Кодымского, Лиманское Раздельнянского, Саханка Ширяевского, Выпасное Белгород-Днестровского, Виноградное Березовского, Заречное Татарбунарского районов, в городах Одесса, Арциз, Белгород-Днестровский, Черноморск, Рени, пгт Тарутино.