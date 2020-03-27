В Одессе горела 6-этажка, 50 жителей эвакуировались, жертв нет

В ночь на 27 марта в Одессе загорелась квартира на последнем этаже в 6-этажном жилом доме на Люстдорфской дороге, 140/1.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Одесской области.

«27 марта в 2 часа 57 минут в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в шестиэтажном жилом доме. По прибытии на место вызова спасатели обнаружили, что возгорание в квартире на 6-м этаже шестиэтажного жилого дома. В 3 ч. 42 мин. из-за угрозы распространения пожара номер вызова повышен до «Пожар РАНГ №2», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время тушения пожара самостоятельно покинули дом 50 человек.

Огонь быстро перекинулся на кровлю.

В 7 часов утра пожар был локализован, сейчас продолжаются работы по ликвидации пожара. Ориентировочная его площадь — 400 кв. метров.



От ГСЧС к тушению пожара были привлечены 13 единиц пожарной техники и 50 человек личного состава.

Как сообщала Одесса News, в январе-марте этого года в Одесской области пожары унесли жизни 26 жителей — в сёлах Ананьев Ананьевского, Малая Васильевка Любашёвского, Грабово Кодымского, Лиманское Раздельнянского, Саханка Ширяевского, Выпасное Белгород-Днестровского, Виноградное Березовского, Заречное Татарбунарского районов, в городах Одесса, Арциз, Белгород-Днестровский, Черноморск, Рени, пгт Тарутино.

Фото: od.dsns.gov.ua