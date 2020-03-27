Одесский порт поставил к причалу первый в этом году танкер с американской нефтью

К причалу 2Н Одесского порта поставлен танкер с 80,5 тыс. тонн нефти сорта Bakken.

По сообщению Администрации Одесского морского порта, судно Minerva Kythnos (L=249 m, флаг Греции) 27 февраля был загружено в порту Port Neches (США, штат Техас). Нефть предназначена для переработки на Кременчугском нефтеперерабаиывающем заводе.



Отмечается, что т/х Minerva Kythnos с первой в этом году партией американской нефти завёл в Нефтяную гавань в довольно непростых метеоусловиях (северо-восточный ветер до 10 м/с) Александр Шадрин – старший лоцман ПЛС «Одесса» филиала «Дельта-лоцман» ГП «АМПУ».



Как утверждают в главной диспетчерской Одесского филиала ГП «АМПУ» (ОФ ГП «АМПУ»), в конце этого месяца ожидается подход ещё одного нефтетанкера, на этот раз — с азербайджанской нефтью. Судно Sea Jaguar (L=250 m, флаг Маршалловы о-ва) с 83,7 тыс. тонн нефти сорта Azeri Light было загружено на прошлой неделе в турецком порту Кейхан.

«Для портовиков в данной ситуации важно то, что любая партия нефтяного сырья, которая заходит в Украину, заходит на украинский НПЗ, это дополнительный аргумент сохранения конкурентоспособности отечественного производителя, — комментирует начальник ОФ ГП «АМПУ» Руслан Сахаутдинов. — Украинские НПЗ перерабатывают преимущественно сырьё, добытое в Украине. Если его не хватает, заводы дозагружают импортной нефтью. В 2019 году, например, впервые была закуплена сланцевая нефть в США. Всего за прошлый год Одесский порт принял три танкерные партии американской нефти, общим объёмом 250 тыс. тонн. Надеемся, что в этом году объём конкретно этого грузопотока будет не ниже прошлогоднего».

Как сообщала Одесса News, в марте АО «Укртранснафта» разгрузило на нефтяном терминале «Южный» два танкера нефти, поступившей для Беларуси.

Фото: Администрация Одесского морского порта