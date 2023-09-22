Зеленский с супругой прибыли в Вашингтон

Президент Украины Владимир Зеленский после участия в Генассамблее ООН, Совбезе ООН и проведения ряда двусторонних встреч в Нью-Йорке 19–20 сентября вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл в Вашингтон.

Об этом Президент сообщил в соцсети X 21 сентября.

«Сегодня важные переговоры в Вашингтоне. ПВО для Украины – среди топовых вопросов», – написал президент в Telegram.

Зеленский, комментируя массированный ракетный удар российских оккупантов российских оккупантов 21 сентября по Украине, отметил, что «большинство ракет сбито», но «только большинство, не все».

«Я благодарен спасателям, которые мгновенно начали ликвидацию последствий попаданий. Спасибо и каждой стране, которая уже предоставила Украине противоракетные системы. Работаем, чтобы полностью лишить Россию террористического потенциала. Мы должны прийти к этому результату, – подчеркнул президент. – Больше ПВО. Больше санкций. Больше поддержки для украинских воинов на передовой. Российский террор должен проиграть».

В Вашингтоне Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с лидерами Палаты представителей и Сената Соединенных Штатов.

Об этом сообщил CNN, пишет издание ГОРДОН.

Отмечается, что спикер Палаты представителей Кевин Маккарти (Республиканская партия) не взял на себя обязательств по вынесению вопроса о пакете помощи Украине на $24 млрд на обсуждение Палаты до конца года, проинформировал CNN.

Маккарти также отклонил просьбу Зеленского о проведении совместного заседания Конгресса США, на котором он мог бы выступить с речью, указал CNN. Маккарти сослался на отсутствие времени на совместное заседание.

«Поэтому я поступил точно так же, как поступал с премьер-министром Италии, премьер-министром Великобритании. Я всегда, когда приходят лидеры, собираю двухпартийную группу руководителей», – пояснил спикер Палаты представителей.

Лидеры Палаты представителей встречались с украинским президентом за закрытыми дверями, подчеркнул телеканал.

После этого состоялась встреча Зеленского с сенаторами США. По её итогам Зеленский рассказал журналистам, что это «был отличный диалог». Однако лидер большинства в Сенате США демократ Чак Шумер сообщил СМИ, что Зеленский предупредил их об опасности непринятия дополнительных мер по финансированию Украины.

«Была одна фраза, которая подводит итог всему этому, и я цитирую её дословно: господин Зеленский сказал: «Если мы не получим помощь, мы проиграем войну». Это его цитата», – отметил Шумер.

По словам советника главы Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана, Джо Байден решил пока не разрешать передачу Украине ракет большой дальности ATACMS.

«Байден решил, что не будет удовлетворять просьбу Киева о баллистических ракетах большой дальности ATACMS во время сегодняшней встречи с Зеленским, но он также не снял её с повестки дня в будущем», – слова Салливана.

Также советник Байдена прогнозирует, что Конгресс выделит Украине дополнительное финансирование, несмотря на заявление спикера Кевина Маккарти. Салливан подчеркнул, что Маккарти «сам был сторонником предоставления военной помощи Украине, голосовал за предыдущие пакеты».

Одесса News информировала о визите Владимира и Елены Зеленских в Нью-Йорк для участия в 76-й сессии ООН. Президент Украины 20 сентября выступил на заседании Совета Безопасности ООН.

Фото: ОПУ, ЕРА

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