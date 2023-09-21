Обновлён список Реестра «Доступные лекарства»

В сентябре вступил в силу обновлённый Реестр лекарственных средств и медицинских изделий, подлежащих реимбурсации. Теперь в него включены шесть препаратов морфина для паллиативных пациентов.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья.

«В программу реимбурсации вошли шесть препаратов Морфина в таблетках – четыре бесплатных и два с доплатой. Пациенты смогут получить их по электронному рецепту в аптеках с договором с НСЗУ», — говорится в сообщении.

В НСЗУ отмечают, что обезболивающие лекарственные средства для паллиативных пациентов необходимы людям с тяжёлыми, часто неизлечимыми заболеваниями. Например, онкология в ІІІ-ІV стадии, ВИЧ-инфекция/СПИД, туберкулёз в поздней стадии, сердечно-сосудистые, неврологические, атрофически-дегенеративные и другие прогрессирующие заболевания.

Получить обезболивающие могут пациенты, имеющие установленный основной диагноз, паллиативный статус и хроническую боль.

Чтобы получить обезболивающие, нужно обратиться к семейному или лечащему врачу. Пациентам с онкологией – к врачу первичной медицинской помощи. Врач при наличии паллиативного статуса установит диагноз хроническую боль и создаст электронный рецепт.

Пациенты с психическими расстройствами должны обратиться к врачу-психиатру.

Другим паллиативным пациентам необходимо обратиться за направлением семейного врача к врачу-специалисту.

В общей сложности, по данным НСЗУ, получить лекарства и медпрепараты из программы «Доступные лекарства» можно в 13 568 аптеках, имеющих договор с Национальной службой здоровья.

Найти ближайшую аптеку, отпускающую лекарства и медпрепараты по программе реимбурсации, можно по телефону контакт-центра НСЗУ 16-77.

В целом, программа реимбурсации включает 515 торговых названий лекарственных средств и медизделий: 232 – для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (в т.ч. для профилактики инсультов и инфарктов); 53 – для лечения сахарного диабета 2 типа; 4 – для лечения несахарного диабета; 23 (+9 комбинаций) – для лечения хронических болезней нижних дыхательных путей; 65 – для лечения расстройств психики и поведения, эпилепсии; 7 – для лечения болезни Паркинсона; 21 – для лечения лиц в посттрансплантационном периоде; 72 – препараты инсулина; 6 – для обезболивания паллиативных больных; 23 – тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови.

Одесса News информировала, что с октября пациенты с диабетом I типа смогут получить тест-полоски по программе реимбурсации.

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