Ночью российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами

Ночью 21 сентября около 3.40 российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.

Всего зафиксированы пуски 43 крылатых ракет из 10 самолётов стратегической авиации Т-95мс из района западнее Энгельса, — информирует в Facebook Воздушное командование «Юг».

«Ракеты запускали в несколько волн. В воздушное пространство Украины они входили по разным направлениям, постоянно меняя курс по маршруту. В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожены 36 крылатых ракет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что противовоздушная оборона работала во многих областях Украины, в частности, в Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Винницкой, Харьковской и Ивано-Франковской областях. К отражению удара были применены зенитные ракетные войска, истребительная авиация, Воздушные силы, подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины и другие средства.

Черкассы, утро 21 сентября

Киевская область 21 сентября

Дарницкий район г. Киева

Также около 6.00 утра противник нанёс удар зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харькову.

Одесса News информировала, что в ночь на 19 сентября противник применил пуски 30 ударных БпЛА типа Shahed-136/131, а также баллистическую ракету Искандер-М.

Фото: Харьковская облпрокуратура, Киевская горвоенадминистрация

Инфографика: ВС ВСУ

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