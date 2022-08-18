Во Львов для встречи с Зеленским прибыли Президент Турции и Генсек ООН

17 августа во Львов прибыл Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш для участия 18 августа в трёхсторонней встрече с президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщила в Twitter пресс-служба Генсека.

Как отмечает пресс-служба Офиса Президента Украины, Владимир Зеленский уже провёл встречу с Антониу Гутерришем.

Глава государства отметил ключевую роль ООН и лично Антониу Гутерриша в решении вопроса разблокирования украинских портов для экспорта продовольствия. Было договорено о продолжении активной и всесторонней координации ООН в реализации зерновой инициативы.

«Украина готова и дальше быть гарантом глобальной продовольственной безопасности», – подчеркнул Президент.

В ходе переговоров были обозначены возможные направления дальнейшего развития инициативы – её усовершенствование и повышение уровня безопасности реализации. Увеличение количества судов, безопасно экспортирующих украинскую продовольствие, является глобальной потребностью.

Особое внимание было уделено вопросу незаконной и принудительной депортации граждан Украины в РФ и защиты украинцев, незаконно удерживаемых в России.

«Прошу вас лично способствовать получению представителями ООН постоянного беспрепятственного доступа к депортированным украинцам», — сказал Владимир Зеленский.

В этом контексте Президент отметил важность содействия со стороны ООН в освобождении из плена украинских военнослужащих и медиков, удерживаемых Россией. Он также сделал акцент на необходимости соблюдения норм Женевских конвенций по военнопленным, особенно в контексте содержания Россией людей в так называемых фильтрационных лагерях.

Глава государства отдельно проинформировал Генерального секретаря ООН о ядерном шантаже РФ на Запорожской АЭС, отметив, что этот сознательный и циничный террор со стороны агрессора может иметь катастрофические последствия для Украины и всего мира.

Зеленский подчеркнул, что ООНаций должна обеспечить безопасность этого стратегического объекта, его демилитаризацию и полное освобождение от российских войск. Президент и Генеральный секретарь ООН согласовали параметры возможной миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию. Она должна быть осуществлена ​​легальным способом через свободную от оккупантов территорию.

Антониу Гутерриш сообщил о работе над направлением миссии ООН для установления фактов в Еленовке, где Россия совершила циничный теракт против украинских военнопленных.

Генеральный секретарь заверил Президента в предоставлении системой ООН необходимой прямой помощи гражданам Украины для преодоления гуманитарных вызовов в зимний период.

В состав турецкой делегации во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом входят пять министров, руководитель разведки, генеральный директор компании Baykar Халюк Байрактар, сообщает Укринформ со ссылкой на директорат по коммуникациям администрации президента Турции.

Отмечается, что турецкого лидера сопровождают министры иностранных дел; энергетики и природных ресурсов; национальной обороны; сельского и лесного хозяйства; торговли.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган 18 августа также встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским во дворце Потоцких во Львове, сообщает информагентство «Анадолу».





Переговоры продолжаются.

Как сообщала Одесса News, в ходе реализации Инициативы о безопасной транспортировке агропродукции из украинских портов по состоянию на 17 августа отправились 24 судна с более 600 тыс. тонн агропродукции.

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