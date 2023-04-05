В бою за Украину погиб житель Одесской области Станислав Грищенко, светлая память

11 марта в селе Николаевка Сергеевской поселковой громады простились с 33-летним солдатом Станиславом Грищенко.

Об этом сообщила в Facebook Белгород-Днестровская районная госадминистрация.

Жизнь защитника Украины оборвалась 3 марта. Вблизи населённого пункта Дубово-Васильевка Донецкой области он получил несовместимые с жизнью ранения.

Как сообщала Одесса News, 10 марта в городе Березовка Одесской области простились с 36-летним бойцом Андреем Пастушенко.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Белгород-Днестровская РГА/Facebook

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