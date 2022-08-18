По безопасному зерновому коридору прошли уже 24 корабля

В ходе реализации Инициативы о безопасной транспортировке агропродукции из украинских портов по состоянию на 17 августа отправились 24 судна с более 600 тыс. тонн агропродукции.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры в Facebook.

В министерстве отмечают, что 17 августа отправилось судно Pеtrel S из Черноморска, а также суда Sara и Efe из Одесского порта. На их борту более 33 тыс. тонн агропродукции.

Как информировала Одесса News, вчера же из разблокированных портов вышел самый большой караван из пяти судов, на борту которых около 110 тыс. тонн продукции.

«Сегодня ожидается заход такого же по размерам каравана под погрузку более 70 тыс. тонн продовольствия», — говорится в сообщении Мининфраструктуры.

В порту «Черноморск» ожидают прибытия еще пяти сухогрузов для загрузки экспортным украинским зерном, сообщает в Facebook пресс-служба Администрации морских портов Украины, сославшись на руководителя ГП «АМПУ» Алексея Вострикова.

«Vы ожидаем захождения в порт Черноморск пяти судов. Это самый большой показатель за время работы «зернового коридора». Нам нужно придерживаться таких темпов, чтобы выйти на месячный объём перевалки более 3 млн тонн с интенсивностью около 100 судов в месяц», — отметил Востриков.

По его словам, команда АМПУ работает на результат – максимально быстро обрабатывает суда и безопасно отправляет продовольственные караваны. Но основная цель – повышение интенсивности работы зернового коридора для входа в порты.

17 августа в 19:45 балкер GREAT ARSENAL под флагом островов Сент-Винсент и Гренадины вошёл в порт Черноморска. Через час следом за ним вошёл сухогруз OCEAN S под либерийским флагом.

На пути в порты Большой Одессы находятся ещё четыре сухогруза — Kafkam Etler, Zelek Star, Zumrut Ana и Kubrosliy. Их заход ожидается в ближайшие дни.

Фото: Мининфраструктуры

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