Папа Римский освятил сакральную драгоценность одесских католиков  

Папскую корону получила главная алтарная икона в одесском римско-католическом кафедральном соборе Успения Пресвятой Девы Марии.

Отныне на голове образа Богородицы сияет золотая корона с драгоценными камнями, освящённая в начале августа Папой Римским Франциском II, — сообщает издание CREDO.

Во время церемонии коронации храм заполнили празднично одетые католики и представители других конфессий с букетами цветов и желанием послушать святую мессу, быть причастными к историческому событию. В Одессу приехало много духовных лиц.

«Вместе с канцлером нашей курии мы были в Ватикане, у Папы Римского Франциска на генеральной аудиенции, — говорит отец Даниил Кулаковский, настоятель прихода Святого Станислава в Балте. – Мы возили к нему корону, которая сегодня будет на иконе Богородицы. Коронация возможна на двух уровнях: на уровне епископских корон и папских. Мы получили декрет от папы. Нужно было подготовить документы, мы собирали их полгода, это свидетельства людей, которые обрели благодать через заступничество Божьей Матери. И мы сегодня радуемся, это великий праздник для римско-католической церкви, для нашей кафедры, благодарим Господа Бога за это большое событие и надеемся, что Богородица ещё больше будет вымаливать благодати, нужной нам всем».

Отмечается, что у короны не только сакральное и эстетическое значение, это и весьма ценная вещь.

«Эта корона изготовлена из того, что принесли люди, — поделился информацией отец Даниил. – А люди приносили кто цепочки, кто кольца, кто что хотел и мог подарить для Богородицы, оставляли у иконы. Из этих драгоценностей и сделана корона. Обряд коронации в церкви существует много веков, его цель – ещё больше показать людям, какая икона является чудотворной. К этой иконе люди приходят, просят об исцелении, о Божьей благодати, тогда такую икону можно короновать. Каждую среду Папа Римский принимает людей на генеральной аудиенции, где слушают его проповедь, просят о благословении или об освящении разных предметов. И мы с этой короной подошли к понтифику, чтобы он благословил её для одесской кафедры».

Церемонию коронации возглавил апостольский нунций в Украине архиепископ Висвальдас Кульбокас.

Для справки. Икона Вознесения Богородицы – это дар Ольги Нарышкиной (Потоцкой), копия картины Рафаэля, работа баварского художника Фишера, сделанная специально для собора. Эта икона считается чудотворной и была чудесным образом сохранена во время советского преследования, которое было особенно ощутимым в 1931 году, когда храм закрыли, алтарь разбили, ценные вещи похитили. Часть церковной утвари удалось спасти. Алтарный образ скрывали в костёле Святого Петра на Гаванной, не останавливавшем своей работы. В августе 2003 года алтарный образ Вознесения торжественно перенесли в кафедру.

Фото: Александр Гиманов/Думская, CREDO

Видео: CREDO

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod