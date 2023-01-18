Христиане восточного обряда отмечают сегодня Крещенский Сочельник

Накануне двунадесятого церковного праздника Крещения Господня, 18 января, христиане восточного обряда празднуют Навечерие Крещения, которое в народе ещё называют Крещенским Сочельником или Голодной кутьёй.

Как и перед Рождественским ужином, верующие весь день соблюдают строгий пост, а вечером, когда на небе появится первая звезда, семьями собираются за праздничным столом. Как и на Богатую кутью, на Голодную готовят только постные блюда, но в меньшем количестве (кутью и узвар, вареники с капустой, блины на масле, фасоль, всё моченое, квашеное и т.п.).

18 января в храмах проходит праздничное богослужение, а также осуществляется великое освящение воды, которую следует первой потреблять во время Святого ужина и с молитвой кропить ею всех членов семьи, двор, дом, колодец, домашних животных.

Эта вода имеет такую ​​же целебную силу, как и вода, освящаемая 19 января, которую называют Иорданской — лечит телесные и духовные болезни, не портится и сохраняется в течение года.

Обычно, в ночь с 18 на 19 января на одесских пляжах проходят Крещенские купания. Но война изменила всё. Идти на море — опасно: виной этому мины, постоянно к берегу прибивающиеся штормами. Такое купание может закончиться трагедией.

Одесская епархия открывает двери храмов, чтобы дать возможность в этот святой день безопасно окунуться в освященную крещенскую воду.

В частности, это можно сделать в таких храмах:

с. Мариновка Свято-Покровский Скит

Свято-Успенский кафедральный собор, ул. Преображенская, 70 в Одессе

храм Алексея человека Божьего, Алексеевская площадь, 19

храм святых мучеников Адриана и Натальи, Французский бульвар, 46/1.

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