Сегодня у христиан западного обряда — рождественский Сочельник

Сегодня у христиан, которые празднуют Рождество по Григорианскому календарю — Сочельник или Вечер Рождества Христова.

Сочельник — завершающий день Рождественского поста. По традиции, пост завершается с появлением на небе первой вечерней звезды, после чего проходят торжественные рождественские богослужения.

В частности, Рождество Христово в католической церкви отмечается тремя богослужениями: в полночь, на рассвете и днём, что символизирует Рождество Христово в лоне Отца, во чреве Богоматери и в душе верующего.

В первые века нашей эры не было точной даты празднования Рождества Христова. Одни верующие выступали за 20 мая (Климент Александрийский), другие — за 25 марта, 17 ноября т.д. Восточные христиане отмечали Рождество преимущественно на Богоявление — 6 января.

В 336 году, при императоре Константине Великом, состоялось первое задокументированное празднование Рождества именно 25 декабря. Официально эта дата была утверждена на Третьем Вселенском соборе, который проходил в городе Эфесе в 431 году. Со временем празднование Рождества с восточной части Римской империи начало распространяться на север и запад Европы, дополняясь разными традициями. Так, в Средние века (примерно с 1223 года) возник обычай устанавливать для поклонения верующих рождественские вертепы — ясли с фигурками Младенца Иисуса, Марии, Иосифа, пастухов, Трёх царей (волхвов) в церквях и собственных домах.

Кстати, дата празднования Рождества у всех христиан одинаковая, разница только в системе летоисчисления — западные церкви отмечают Рождество по Григорианскому календарю, а восточные преимущественно по Юлианскому, где 7 января — это 25 декабря по старому стилю.

Как отмечает Департамент информации УГКЦ, в своём Рождественском поздравлении руководитель Департамента Морского апостольства Украинской Греко-Католической Церкви владыка Павел Хомницкий обратился с молитвой «к тем украинским морякам, которые переживают не только изоляцию на своих судах, но и фактическое заключение в тюрьме. Мы не забыли о Вас, и я молюсь Пресвятой Богородице, чтобы она дала вам силы выдержать это невероятное испытание».

«Приближаясь к празднованию дня рождения нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, уверяю в моих молитвах всех вас, кто работает на торговых судах, разбросанных мировым океаном, а также Ваши семьи дома в Украине, которые остро чувствуют ваше отсутствие в это время пандемии Covid-19 и особенно сейчас во время Рождества. Пусть Богородица покроет Вас своим мощным Омофором, даст вам терпения и направит вас безопасно в свои дома и семьи, когда позволят обстоятельства», — говорится в Рождественском обращении.

В Одессе на улице Гимназической, 22/24, где находится храм-часовня Святого Апостола Андрея, на Екатерининской, где расположен римо-католический кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы Девы Марии, в кафедральном соборе Святого Павла Немецкой евангелическо-лютеранской церкви на Новосельского идут последние приготовления к Рождеству.

Как сообщала Одесса News, 25 декабря в Украине — нерабочий день.