На Приморском бульваре в Одессе установили традиционный ханукальный девятисвечник

Одесские иудеи установили возле памятника герцогу де Ришелье большой светильник в честь праздника Ханука.

Зажечь этот девятисвечник должны сегодня, 10 декабря, информирует издание иудейской общины «Хабад Одесса».

Как сообщала Одесса News, иудейский праздник Ханука («освящение») — праздник свечей, праздник святости и чистоты, праздник победы добра над злом, света — над тьмой.

Хануку отмечают со II века до н. э. После Четвёртой Сирийской войны Иудея стала провинцией Государства Селевкидов. Селевкидского басилевса Антиоха IV Эпифана не устраивало, что евреи живут обособленно и не поддаются воздействию господствующей эллинистической культуры. Сначала хитростью, а потом и силой он пытался насадить свою культуру. В конце концов, захватчики вторглись в Храм и осквернили его.

Евреи восстали и одержали победу, они пришли в храм, очистили жертвенник, сделали новый храмовый светильник. По легенде, они нашли только один жбан не осквернённого захватчиками масла, которого должно было хватить на один день, и зажгли светильник. Но Бог сотворил чудо — масла хватило на 8 дней горения — время, необходимое для изготовления нового масла.



В честь этого чуда каждый год в еврейских домах зажигают ханукальные светильники. Ставят ханукии (светильники) на самых видных местах, чтобы все помнили о чуде.

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