Сёстры милосердия раздали одесситам средства индивидуальной защиты

24 марта на одесском «Привозе» сёстры милосердия Марфо-Мариинской общины, которая действует более 6 лет при храме «Всех-Скорбящих-Радости», совершили благотворительную акцию.

О ней сообщает «Православная Одесса».



«По благословению Владыки Митрополита Агафангела были приобретены и розданы одесситам средства индивидуальной защиты – дезинфицирующие растворы и маски», — говорится в сообщении.



Вместе с этим каждому был передан листок с правилами поведения во время карантина и молитвой при эпидемии.



Отмечается, что такие акции в период противоэпидемических мероприятий будут проводиться сёстрами общины милосердия регулярно.



Как сообщала Одесса News, золотошвейное отделение Одесской духовной семинарии начало пошив индивидуальных средств защиты.

Фото: Православная Одесса