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Сёстры милосердия раздали одесситам средства индивидуальной защиты

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24 марта на одесском «Привозе» сёстры милосердия Марфо-Мариинской общины, которая действует более 6 лет при храме «Всех-Скорбящих-Радости», совершили благотворительную акцию.

О ней сообщает «Православная Одесса».

«По благословению Владыки Митрополита Агафангела были приобретены и розданы одесситам средства индивидуальной защиты – дезинфицирующие растворы и маски», — говорится в сообщении.

Вместе с этим каждому был передан листок с правилами поведения во время карантина и молитвой при эпидемии.

Отмечается, что такие акции в период противоэпидемических мероприятий будут проводиться сёстрами общины милосердия регулярно.

Как сообщала Одесса News, золотошвейное отделение Одесской духовной семинарии начало пошив индивидуальных средств защиты.

Фото: Православная Одесса

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