Одесские спасатели обеспечивали порядок во время Крещенских купаний

6 января, в день, когда верующие католических, протестантских и части православных церквей праздновали Крещение Господне, одесские спасатели дежурили на местах проведения Крещенских купаний.

Как сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, в регионе были определены несколько локаций, где установлены палатки, а для обеспечения безопасности граждан спасатели во взаимодействии с другими оперативными службами находились на местах, патрулировали пляжи, разъясняли для тех, кто решил традиционно погрузиться в воду, элементарные правила, которые могут сохранить здоровье и жизнь.

О каких-либо происшествиях на воде пока не сообщается.

Одесса News информировала, что в этом году в Украине впервые официально празднуют Крещение 6 января. Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь 1 сентября прошлого года, с началом церковного новолетия, перешли на новоюлианский календарь. Теперь большинство церковных дат отмечаются на 13 дней раньше.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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