В Одессе у верующих УПЦ — Сочельник, а ПЦУ — Крещение Господне

6 января католические, протестантские и часть православных церквей празднуют Крещение Господне или Богоявление. Это третий, самый большой и завершающий праздник рождественско-новогоднего цикла.

В этом году в Украине впервые официально празднуют Крещение 6 января. Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь 1 сентября прошлого года, с началом церковного новолетия, перешли на новоюлианский календарь. Теперь большинство церковных дат отмечаются на 13 дней раньше.

В то же время в ПЦУ подчеркнули, что переход церквей на новый календарь является добровольным, и то, что определённые приходы и монастыри остаются на старом стиле, не должно быть поводом для споров. Поэтому некоторые украинцы будут отмечать Крещение по юлианскому календарю 19 января. Этого календаря придерживаются Русская, Сербская, Грузинская и Иерусалимская православные церкви.

У верующих Украинской православной церкви 6 января Рождественский Сочельник — один из самых торжественных христианских праздников, который отмечают в канун Рождества. С 17 часов сегодня начнётся праздничное Всенощное бдение в канун Рождества Христова в Свято-Успенском кафедральном соборе Одессы, что на Преображенской, 70, которое возглавит митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, а завтра, 7 января, в 9 утра в этом соборе будет совершена Рождественская Божественная литургия, которую также возглавит митрополит Агафангел.

Одесса News информировала, что официально разрешённым местом для Крещенских купаний 6 января станет один из пляжей на Ланжероне, который одесситы называют «два шара».

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