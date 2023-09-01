Приходы Православной церкви Украины и УГКЦ с 1 сентября обновляют календарь

С 1 сентября 2023 года церковные праздники, привязанные к календарным датам, будут отмечать на 13 дней раньше.

На новоюлианское летоисчисление переходят приходы Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви.

Так, христианский праздник Рождества святой Богородицы будет отмечаться не 21 сентября, а 8, Покрова Пресвятой Богородицы не 14 октября, а 1-го, Андрея Первозванного не 13 декабря, а 30 ноября.

День святого Николая придёт к прихожанам ПЦУ и УГКЦ не 19 декабря, а 6-го.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года на 93-й сессии Архиерейского синода УГКЦ в Украине было принято решение, «принимая во внимание многочисленные просьбы верующих и проведя предварительные консультации с духовенством и монашеством нашей церкви о назревшей необходимости реформы литургического календаря УГКЦ в Украине, а также принимая во внимание душпастырские рации… синод постановил УГКЦ в Украине перейти с 1 сентября по новому стилю (начало Индикта) 2023 года божьего на новый стиль для неподвижных праздников с сохранением действующей Пасхалии».

Инфографика: Укринформ

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy